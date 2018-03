Un'accoglienza così l'aveva messa in preventivo Leonardo Bonucci. Insultato fin dall'ingresso in campo per il riscaldamento, con cori ingiuriosi di ogni tipo. I suoi ex tifosi, quelli con cui ha esultato per i sei scudetti consecutivi, gli hanno dedicato anche una striscione polemico: 'L'unico Leonardo che spostava gli equilibri era Da Vinci'. Il capitano del Milan non ha accusato il colpo, anzi. Tutta quei fischi non hanno fatto altro che aumentare la carica agonistica. D'altronde è sempre stato marchio di fabbrica di una carriera che lo ha visto al top in Italia e in Europa nel panorama dei difensori.



ANNULLATO HIGUAIN - Leo non è uno che fa sconti, nemmeno con i vecchi amici. Higuain lo ha spesso sfidato in velocità ma di fronte ha trovato un vero muro invalicabile. Dal punto di vista tecnico e tattico non ha sbagliato nulla, giocando una delle sue migliori partite in rossonero. Lo doveva a se stesso e ai suoi nuovi tifosi del Milan, quelli che lo hanno accolto in massa la scorsa estate, dimenticando il suo passato a tinte bianconere.



SFIDA MILAN - Quando è andato a incornare il perfetto cross di Calhanoglu sembrava il compimento perfetto di un copione già visto. Come l'ex compagno di squadra Higuain a Napoli, il gol dell'ex con tanto di esultanza senza limiti. L'esperienza alla Juventus è stata intensa e gratificante ma fa parte del passato, adesso c'è da vincere una sfida molto difficile: riportare il Milan in Champions League.