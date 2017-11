I due turni di stop per squalifica hanno ridato il vero Leonardo Bonucci a Montella. Nel momento più difficile è riemerso l'orgoglio dell'uomo prima che del calciatore. Sia ad Atene che questa sera il numero 19 ha guidato la difesa con grande autorità e anche con quel pizzico di umiltà che aveva smarrito nella prima parte di avventura rossonera. Consigli a Romagnoli, un abbraccio a Zapata dopo un errore in fase di impostazione: sono questi i gesti che valgono la fascia di capitano.

IL LEADER DELLE ALTRE SQUADRE- 'Io devo dare al Milan quello che ho dato in altre squadre in passato. Sto bene fisicamente e mentalmente'. Lucido lo era stato anche nel pre-gara ai microfoni di Premium, non mentiva quando affermava di sentirsi in forma. Al di là della caratura dell'avversario, Leo è stato sul pezzo per tutti i 90'. Non ha lasciato spazio a Falcinelli, ha lottato su ogni pallone con grande ardore. La saracinesca abbassata sulla conclusione di Missiroli a botta sicura è un grido di vendetta contro le tante critiche che gli sono arrivate nell'ultimo periodo. Più che nelle parole, è tornato leader in campo come lo era alla Juventus.

PARTITA DELLA SVOLTA - La vittoria ottenuta questa sera a Reggio Emilia racconta di un Milan non completamente guarito ma che ha ritrovato alcuni uomini chiave. Se Bonucci torna a fare il Bonucci la difesa rossonera farà il salto di qualità. Zero gol subiti nelle ultime due partite, Romagnoli e Zapata sempre attenti e puliti in ogni intervento. Montella salva la sua panchina e spera che sia arrivata la svolta definitiva per rilanciarsi in classifica.