Leonardo Bonucci è stato ancora una volta protagonista in casa Juventus; il difensore della Nazionale, infatti, ha siglato il gol dell'1-1 nel match contro l'Udinese e poi ha parlato del suo futuro sottolineando che la passata estate era stato vicino all'addio: ''Oggi abbiamo abbassato il livello d'intensità mentale, di conseguenza la manovra ne ha risentito. Ci deve essere d'insegnamento, ma nonostante una partita non brillantissima abbiamo conquistato un punto sulla Roma. Il gol? Nessuna valenza particolare. Gioco per la Juventus, lotto per la Juventus e segno per questa grande squadra. All'inizio azione ho sbagliato non accorciando, poi ho cercato di mandarlo sul sinistro, ma lui è uno potente. Mi sono distratto un attimo e non ho accorciato prima. Un po' per lentezza nostra, un po' per bravura loro, abbiamo concesso qualcosa in più. Futuro? Sono un patrimonio della società. Ho firmato un contratto fino al 2021, sono qui e mi sento importante per la squadra e la società. Non vedo dove sia il problema. Se avessi voluto andar via, avrei spinto lo scorso anno. Ho avuto offerte e avevo cominciato a studiare inglese''.



CASO ALLEGRI - Invece ai microfoni di Sky ha auto modo anche di tornare sul caso legato allo scontro con Allegri: "Abbiamo sbagliato, io ho pagato con multa ed esclusione, il mister con la multa. Ma è tutto passato, penso si sia visto anche durante l'esultanza dopo il gol che il gruppo ne è uscito ancor più rafforzato".



LA GARA - “Abbiamo gestito al meglio i nostri errori. Nel rispetto degli altri e nel rispetto dell'immagine abbiamo pagato. Ma questo fortifica il gruppo, e i fatti lo dimostrano. Vincere eccita, non logora per niente. Oggi sono arrabbiato, dovevamo vincere, nonostante una gara non brillante. Quando vesti questa maglia ed entri in quello spogliatoio devi vincere, ci sono campioni affamati di vittorie e dobbiamo arrivare in fondo ad ogni competizione".



MANCATA VITTORIA - “E' più forte di me. Vivo per la vittoria, questi mezzi passi falsi, seppur aiutati dalle rivali, mi rammarica non aver dato il 100%. Abbiamo concesso troppo, specie nel primo tempo. Facendo meglio nelle due fasi avremmo vinto. C'è rammarico. Dobbiamo dare sempre il 100%, sennò fai fatica e mi incavolo...".



DIFENSORI - “Io sempre dentro? Dovete chiederlo al mister. In futuro vorrei allenare, e avere un parco difensori così è un problema che vorrei avere… Sono importante, non indispensabile, si è visto a Oporto... Barzagli e Chiellini hanno leadership, Rugani sta crescendo. Questo ti spinge a dare il massimo in ogni allenamento".



CHIAMATE DALL’ESTERO - “Chiamate dalle big europee? Ho cambiato numero da poco, non l'avranno perché non ha squillato...".