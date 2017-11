Il capitano rossonero Leonardo Bonucci parla a Milan TV prima della sfida con il Sassuolo: "Sono tanto felice di rientrare. Faccio questa professione per vivere i 90' e oggi voglio dare il massimo. In queste partite fuori ho staccato la spina, mi sono allenato bene e ho sgomberato la testa. C'è desiderio di dimostrare e vincere insieme alla squadra. Stadio pieno? Bello vedere tutta questa gente, soprattutto i bambini. Sassuolo? Non abbiamo avuto molto tempo per prepararla ma oggi esiste solo la vittoria. Loro vorranno vincere perché sono in un momento delicato. Occhio alle ripartenze ma sono convinto che faremo una grande gara da 3 punti".