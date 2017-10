Un disastro. Leonardo Bonucci continua il suo momento nero con l'espulsione rimediata contro il Genoa: come riportato da Sky, il difensore del Milan può prendere fino a 3 giornate di squalifica se sul referto verrà scritto che ha rifilato una gomitata a palla lontana. La speranza per meno giornate di stop è legata a un "tentativo di prendere posizione per colpire il pallone", in quel caso può essere scontato. Ma rischia davvero di saltare la sfida contro la sua 'ex' Juventus.