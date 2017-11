Leonardo Bonucci, dopo la fine di Sassuolo-Milan, ha rilasciato tra le altre queste dichiarazioni a La Domenica Sportiva: “L’addio alla Juve? Tra me e Marotta c’è un grande rapporto. C’è stata sempre schiettezza e disponibilità nella mia avventura di sette anni alla Juve. Quella parte di carriera si è conclusa per motivi che non sarebbe carino svelare in diretta televisiva. Col direttore e con la società non ho avuto alcun problema, sono grato alla Juventus per avermi reso il giocatore che sono oggi. Se rifarei tutto ciò che ho fatto dopo Cardiff? Sì. Se l’ho fatto, vuol dire che è stato tutto ben pensato prima".