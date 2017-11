Halloween è passato, le maschere 'da incubo' hanno lasciato spazio a quelle dei supereroi. Complice anche l'imminente uscita al cinema in Italia di 'Justice League', film blockbuster con una squadra da sogno: Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman e Cyborg, tutti uniti per difendere la terra. Tanti calciatori si sono dilettati sui social sfruttando appositi filtri per vestire i panni dei loro eroi preferiti, ma c'è anche chi la maschera deve indossarla per altri motivi: la gomitata ricevuta da Toivonen in Svezia è costata a Leonardo Bonucci una lieve frattura del setto nasale, che costringerà il difensore a giocare lo spareggio di ritorno con una protezione al viso.



GUIDARE L'IMPRESA - Una maschera, come i supereroi, e proprio di uno di loro avrebbe bisogno l'Italia per rimediare alla figuraccia della Friends Arena e prendersi una qualificazione complicata. Mai nessuno nella storia degli spareggi mondiali ha rimontato l'1-0 subito all'andata, ribaltare il risultato costituirebbe un piccolo primato per gli Azzurri, terrorizzati dallo spettro dell'eliminazione. A Solna è mancata personalità, per evitare il tracollo la squadra ha bisogno che i più esperti diano carattere e la giusta cattiveria per sfruttare la spinta di San Siro: serve la leadership degli 'anziani', l'assenza probabile di Daniele De Rossi dall'undici titolare mette gran parte di questa responsabilità sulle spalle del reparto difensivo. Buffon, Barzagli, Chiellini e appunto Bonucci, è da loro che deve partire la scintilla per innescare poi il centrocampo e soprattutto l'attacco, al quale spetterà poi l'arduo e fondamentale compito di realizzare almeno due gol per rendere possibile l'impresa.



LEADER PER IL MILAN - Un Super-Leo per salvare l'Italia dall'incubo della mancata partecipazione ai prossimi Mondiali, ma non solo gli Azzurri hanno bisogno di un eroe: il Milan ha investito 42 milioni di euro in estate per strapparlo alla Juventus e farne il capitano del nuovo corso, ma al momento per stessa ammissione del difensore 'gli equilibri non sono stati spostati'. L'avvio di stagione in rossonero non è stato dei più brillanti, un periodo nero coronato dall'espulsione contro il Genoa che lo ha costretto a saltare anche la sfida con i suoi ex compagni bianconeri. Una pausa dai campi che però è servita a Bonucci per ricaricare le pile, sia dal punto di vista fisico che mentale: al rientro a Reggio Emilia si sono visti i primi segnali di ripresa, una prestazione autorevole seppur contro un Sassuolo modesto. Al rientro dagli impegni con la Nazionale però ad attendere il Milan e il suo capitano ci sarà un impegno ben più complicato e probante: trasferta a Napoli contro la capolista della Serie A, per non uscire con le ossa rotte dal San Paolo e dimostrare di essere sulla strada giusta per la costruzione di un nuovo ciclo. Svezia e Napoli, due test difficili, due imprese da compiere: Italia e Milan hanno bisogno di un eroe, ora serve Super Bonucci.



