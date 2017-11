Al fianco di @airc_ita e dei suoi ricercatori! Scendi in campo anche tu con un SMS al 45510: contro il cancro #iocisono #GolPerLaRicerca Un post condiviso da Leonardo Bonucci (@bonuccileo19) in data: 4 Nov 2017 alle ore 03:57 PDT

C'è unche, almeno per ora, non sta dimostando tutto il suo valore ed è quello che, con la maglia del Milan sta vivendo un periodo negativo al pari di tutto il resto della formazione rossonera. Ma c'è anche un Leonardo Bonucci che riesce sempre a metterci la faccia in prima persona sorpassando ogni tipo di barriera.è infatti impegnatissimo nel sociale, in iniziative benefiche e anche oggi sul proprio profilo instagram ha voluto dedicare un post alla lotta contro il cancro in favore della ricerca dell'AIRC. Un post a fin di bene che però ha scatenato prima di tutto la rabbia becera di alcuni tifosi a cui Bonucci ha risposto, da campione qual è in queste battaglie. Ecco la FOTO e i commenti.