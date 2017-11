Dagli studi di Sky, Alex Del Piero sorride all'ex compagno Leonardo Bonucci con una domanda: "Credo sia opportuno liberarti dai pesi che hai... ma ti senti come quando sei arrivato alla Juve sei anni fa?". E il difensore del Milan sottoscrive: "Assolutamente sì, qui è un nuovo capitolo. La Juventus non è come il Milan, è diversa, ho fatto sei anni con un gruppo che si conoscevano pian piano fino a giocare a memoria; qui invece mi sono fatto un esame di coscienza, forse erroneamente avevo creato troppe aspettative su di me. Ho fatto un passo indietro per adesso farne tre avanti, adesso tocca a me. Cambiato gli equilibri? Dovevo spostarli io gli equilibri, non mi è riuscito...", ha concluso ridendo.