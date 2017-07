Come anticipato da la disputa in casa Milan relativa all'assegnazione della maglia numero 19 tra Leonardo Bonucci e Franck Kessie è stata risolta a favore dell'ex calciatore della Juventus . Una questione che ha tenuto banco per diversi giorni nel corso della tournée cinese del club rossonero e che aveva generato una certa tensione tra i due nuovi acquisti e all'interno dello spogliatoio . Nel corso della sua presentazione da giocatore e nuovo capitano del Milan, Leonardo Bonucci (nella foto di acmilan.com) ha dichiarato: "(che indosserà la 79)Sono entrato in punta di piedi nello spogliatoio". Bonucci ha poi aggiunto:. Il calore dei tifosi mi ha trasmesso tanto entusiasmo, è stato bello, spero di alimentarlo con tante vittorie lungo gli anni. Il Milan merita di vestire abiti migliori sia in Italia sia in Europa- Nel corso della presentazione di Bonucci, hanno preso la parola anche Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli. Ecco le dichiarazioni dell'ad rossonero: "Per Leo non servono presentazioni. Per noi è uno straordinario rinforzo fortemente voluto. E nato da un'idea quasi impossibile, sviluppato con alcune chiacchierate fatte con Mirabelli.. Lui completa un mosaico voluto da Mirabelli, in base a quell'idea di mix fra giovani di talento e leader esperti che renderanno la strada più facile. Intanto colgo l'occasione per ringraziare Kessie per la sua disponibilità a nome della società".