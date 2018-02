Il Milan festeggia sui social l'importante vittoria contro la Roma. Romagnoli, Bonucci, Donnarumma, Calhanoglu, Cutrone, Calabria, Montolivo, Abate, tutti, chi ha giocato e chi no, ha esultato per i 3 punti conquistato contro la squadra di Eusebio Di Francesco, accorciando in classifica e portandosi a meno 7 dal quarto posto in classifica, che vorrebbe dire Champions League. Anche André Silva ha fatto i complimenti ai suoi compagni: "Una notte brillante ieri, congratulazioni".