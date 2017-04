Con un post su Instagram, Leonardo Bonucci ha svelato un video del venerdì 17 in cui ci fu il sorteggio per la Juventus in Champions League: "Oggi è venerdì 17, se becchiamo il Barcellona lo buttiamo fuori", parola di Bonucci. Che si è puntualmente realizzata, profezia bianconera.



Nei commenti, Patrice Evra, passato al Marsiglia, lo ha esaltato: "Siiii! Grande, grandissimo, sono troppo orgoglioso di voi! I love this game", ha scritto con tanti sorrisi bianconeri.