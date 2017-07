Juventus-Milan, prosegue la trattativa per Leonardo Bonucci: il difensore della Nazionale vuole partire, i rossoneri si sono fatti avanti per lui ma l'accordo con i bianconeri ancora non c'è. Contatti continui, portati avanti dall'agente di Bonucci Alessandro Lucci che, intercettato nel centro di Milano dall'inviato di Calciomercato.com Marco Demicheli dopo l'incontro con Marotta e Paratici (durato circa un'ora) nicchia: "Non ci sono sensazioni al momento, dobbiamo solo aspettare".



LE CIFRE - La distanza tra le parti è comunque minima: il Milan mette sul piatto 30 milioni di euro più bonus, la Juventus vuole 40 milioni senza contropartite per Bonucci. Si era inizialmente parlato infatti anche di De Sciglio come pedina di scambio, ma le due operazioni sono tenute slegate e verranno portate avanti parallelamente.