Il Benevento conferma Marco Baroni, ma dai bookmaker internazionali arriva un’altra bocciatura per il tecnico dei giallorossi. Dopo la sconfitta con il Verona, l’ottava in altrettante giornate di campionato, l’allenatore è tornato a guidare la squadra in attesa della sfida con la Fiorentina. In lavagna, però, Baroni è in prima fila per il prossimo esonero in Serie A, dopo la rottura tra Massimo Rastelli e il Cagliari: l’addio al Benevento si gioca a 2,40, davanti a quello di Leonardo Semplici dalla Spal, in quota a 4,50. Quota caldissima anche per Vincenzo Montella, dato a 5,00 dopo il ko del Milan nel derby di domenica scorsa. A 6,00 Cristian Bucchi del Sassuolo, seguito a 7,00 da Davide Nicola del Crotone e a 8,00 dal tecnico del Verona, Fabio Pecchia. Meno a rischio, invece, le panchine di Udinese e Genoa, con Delneri e Juric entrambi a 12,00.