In Serie A si denota quest’anno una crescita del dato in merito agli spettatori presenti negli stadi. Dopo dieci turni di campionato, la Gazzetta dello Sport ha fatto il primo bilancio in merito alle presenze dei fan delle varie squadre. L'affluenza media, ad oggi, è attestata a 24.086 spettatori, che rappresenta un trend in netta risalita rispetto alle stagioni precedenti. Il primato stagionale è stato stabilito all’ottava giornata, in coincidenza con il derby-record di Milano (4,6 mln di incasso dai 78.328 presenti) e gli scontri diretti Juventus-Lazio e Roma-Napoli. Il riempimento degli impianti ha toccato quasi il 70%, un progresso da rimarcare se si considera che nel recente passato si stava tra il 54 ed il 59%.



LA SPINTA PIU' FORTE ARRIVA DA MILANO - L’Inter d’alta classifica attrae i propri tifosi che in questo scorcio di stagione si sono presentati mediamente in 58 mila allo stadio, un gran balzo in linea con gli anni belli di Moratti. Lo stesso vale per il Milan. Nonostante la brutta partenza in campionato, la squadra di Montella ha vantato il boom di abbonati con 150mila paganti nelle quattro gare di Europa League e considerando il sold out di domani con i bianconeri, l'affluenza dei tifosi allo stadio tocca una media di 55 mila spettatori. Quindi l’effetto-Cina sinora è stato trainante, con la speranza che, da qui in futuro, la percentuale sul riempimento di San Siro raggiunta cifre ancor più importanti di quelle già presenti ora.