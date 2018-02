Fabio Borini, attaccante del Milan, è intervenuto al termine del match vinto contro il Ludogorets. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:



Cosa vi aveva chiesto Gattuso?



"Sì, sapevamo che loro avrebbero iniziato molto forte, era importante non perdere gol e abbiamo fatto anche la rete che ci ha dato sicurezza".



Terzo gol in quattro gare: un segnale per Gattuso?



"Io faccio di tutto per metterlo in difficoltà, poi vediamo cosa succede".



Il gap è colmato con le prime della classe in lotta per la Champions League?



"Sul campo abbiamo dimostrato di essere al loro livello. Dobbiamo continuare a giocare così, il Milan è abituato a giocare queste settimane. Si può andare nella direzione giusta".