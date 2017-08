ha scelto il numero 20 per la sua avventura con la. Presentato nella giornata di oggi all'interno della sala stampa dello Stadio Artemio Franchi, il giocatore ha posato insieme ae la sua casacca prima di prendere la parola. La società viola ha pubblicato su Instagram lo scatto, scaturendo subito la reazione dell'exche, a Firenze, vestiva proprio il numero 20. "Abbi cura di quel bel numero - ha commentato lo spagnolo, adesso all'- in bocca al lupo!", con il difensore argentino che ha risposto: "Grazie crack, un piacere!". Scambio di battute via social, come si evince dall'immagine.