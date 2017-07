Oggi è il giorno di Borja Valero all'Inter. Il 32enne centrocampista spagnolo, ormai ex Fiorentina, è già arrivato a Milano ieri. Questa mattina si sta sottoponendo alle visite mediche di rito presso l'ospedale Humanitas di Rozzano per poi firmare il contratto col club nerazzurro e raggiungere i suoi nuovi compagni di squadra in ritiro a Riscone di Brunico.



9.40 VISITE FINITE - Prima parte di visite terminate per Borja Valero, che ora si trasferirà al CONI per ottenere l'idoneità sportiva.



8.45 VISITE INIZIATE - Borja Valero ha raggiunto poco fa la clinica Humanitas di Rozzano, dove svolgerà le visite mediche che anticiperanno l'annuncio del suo trasferimento all'Inter.



LE CIFRE - Ai viola vanno 5,5 milioni di euro più 1,5 milioni di bonus. Il giocatore si è accordato per un triennale da 3 milioni netti a stagione. Borja Valero è il secondo acquisto sul mercato estivo dei nerazzurri dopo quello del giovane difensore slovacco Skriniar dalla Sampdoria: accontentato Spalletti che lo voleva già alla Roma.