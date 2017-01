E' durato circa mezzora l'allenamento di Borja Valero all'interno del 'Franchi'. Lo spagnolo ha dovuto lasciare il terreno di gioco per una leggera distorsione alla caviglia che è già stata colpita in questa stagione e che lo aveva costretto a circa un mese di stop. Dunque Sousa, che sperava di averlo titolare a Pescara, deve cominciare a pensare ad una Fiorentina senza lo spagnolo. Nelle prossime ore comunque sarà più chiaro l'entità dell'infortunio. Allenamento a porte aperte al 'Franchi' che non vede in campo neanche Maxi Olivera fermato dalla febbre.