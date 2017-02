Marco Borriello, intervistato da La Gazzetta, ha raccontato le sue sensazioni sui gol più speciali segnati in carriera: "Il gol che mi ha dato più gusto fu con la Roma, segnai al Milan. Ce l'avevo ancora con Galliani, mi aveva fatto fuori dicendomi: 'Se non vai via dal Milan, sei fuori dalla lista Champions'. Lo mandai a quel paese. E due volte non mi fece tornare al Milan. Non ci siamo parlati per un po', poi il rapporto si è ricostruito. Ma non ce l'avevo con i tifosi rossoneri che mi massacravano di cori. Il pallone mi andò a sbattere sullo stinco, fu un segno del destino. Ma anche segnare alla Juve non fu male, sia col Genoa che col Carpi. Feci strappare la giacca ad Allegri, era infuriato con i suoi...".