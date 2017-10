Protagonista quest'estate come la scorsa. Se un anno fa si allenava da solo per sposare poi il progetto del Cagliari, rilanciandosi alla grande; quest'anno ha deciso di cambiare ancora una volta maglia, spostandosi dalla Sardegna all'Emilia Romagna, più precisamente a Ferrara, con l'ambiziosa Spal neopromossa. Marco Borriello non è mai banale ed è sempre pronto a rimettersi in gioco: per il momento, però, solo 1 gol in 6 gare, con un rendimento inferiore rispetto a quello sardo.



Bomber dell'area di rigore, l'ex Milan, Juve e Roma è stato spesso protagonista anche fuori dal campo, sempre accompagnato da splendide donne: in principio fu Belen Rodriguez, poi Nina Senicar e Madalina Ghenea, solo per citarne alcune. Qui il gossip non c'entra, è stato solamente invitato dalla maison Intimissimi all'evento tenutosi all'Arena di Verona. Smoking d'ordinanza e sorriso splendente per i fotografi, ai lati due bellezze da togliere il fiato: alla sua destra, Catrinel Marlon, attrice rumena (e atleta mancata, era campionessa giovanile nei 400 ostacolo); alla sua sinistra Irina Shayk, supermodella compagna di Bradely Cooper. In attesa della ripresa del campionato e dei gol, Borriello si "rilassa" con loro...