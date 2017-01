Una foto pubblicata da DAYANE MELLO (@dayanemelloreal) in data: 10 Gen 2017 alle ore 00:50 PST

Porque o amanhã ainda é apenas uma miragem, agarre o agora que é real! #cuba# Una foto pubblicata da DAYANE MELLO (@dayanemelloreal) in data: 4 Gen 2017 alle ore 03:05 PST

Una foto pubblicata da DAYANE MELLO (@dayanemelloreal) in data: 4 Gen 2017 alle ore 02:09 PST

Una foto pubblicata da DAYANE MELLO (@dayanemelloreal) in data: 28 Dic 2016 alle ore 12:53 PST

Bom dia ! Una foto pubblicata da DAYANE MELLO (@dayanemelloreal) in data: 19 Dic 2016 alle ore 00:03 PST

@henriquecesar Una foto pubblicata da DAYANE MELLO (@dayanemelloreal) in data: 9 Dic 2016 alle ore 04:49 PST

Una foto pubblicata da DAYANE MELLO (@dayanemelloreal) in data: 28 Dic 2016 alle ore 13:00 PST

Un video pubblicato da DAYANE MELLO (@dayanemelloreal) in data: 6 Dic 2016 alle ore 05:43 PST

@babylon_official @ana.paula_rocha che belezaaaaa!!! Queste abiti #luxury Un video pubblicato da DAYANE MELLO (@dayanemelloreal) in data: 28 Nov 2016 alle ore 09:56 PST

Una nuova fiamma perL'attaccante delha trascorso le feste natalizie fra Milano e Brasile con un solo obiettivo nella testa: riuscire a far cadere fra le sue braccia la bellaSecondo quanto rivelato da Novella 2000, prima delle feste i due si sono visti a Milano per una cena romantica e subito dopo la punta è volata in Brasile per vederla e stare con lei. Il problema che sta frenando la relazione?perchè la Mello non è interessata a stare con l'ex della showgirl argentina.Lain passata fidanzata anche con, ha anche dato scandalo in Italia nel corso del festival del cinema di Venezia quando si è presentata sul red carpet con un abito scosciatissimo (