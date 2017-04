Il nuovo allenatore del Palermo Diego Bortoluzzi si è presentato in conferenza stampa alla vigilia della partita col Bologna: "La Serie A non si rifiuta mai, questo l'ho sempre pensato anche da calciatore. Questa è una bella sfida, un bell'impegno. Cercherò di dare il meglio di me stesso in questa nuova opportunità che mi è stata concessa. Abbiamo avuto solo tre giorni per poter lavorare. Ho seguito il Palermo quest'anno, mi ero già fatto un'idea. Ho cercato di trasferire alla squadra concetti semplici, i ragazzi sono stati attenti e hanno risposto bene. Il modulo conta, ma contano di più l'applicazione, la determinazione, la concentrazione. Sono queste che fanno la differenza. Ho una rosa a disposizione, ho fatto le mie scelte. Ma le comunicherò prima ai ragazzi. Vogliamo ottenere il massimo in ogni partita. Non guardo al futuro, penso alla partita di domani che deve dare delle risposte. Ho trovato una risposta molto positiva dai ragazzi, c'è stata grande concentrazione e applicazione. Sono sorpreso in positivo. Io spero che con le mie capacità possiamo trarre dei vantaggi tirando fuori qualcosa da tutti coloro che giocheranno. Preferisco concentrarmi e vedere direttamente le risposte che cerco durante gli allenamenti che facciamo. Sarebbe bello che i tifosi possano dare una mano domani, vorrei trovare un atteggiamento positivo. Mi piacerebbe molto. Ho visto diversi buoni tiratori di punizioni durante questi allenamenti. Dobbiamo essere bravi anche a conquistarle. Abbiamo lavorato molto anche in fase difensiva, sui dettagli. Ci sono stati degli allenamenti mirati anche per questo".