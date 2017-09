Pierre-Emerick Aubameyang, centravanti classe 1989, ha pochi rimpianti riguardo il mercato e la possibilità di lasciare il Borussia Dortmund.



In un'intervista a RMC, l'attaccante gabonese ha parlato delle squadre che lo hanno cercato: "Non parlerò più del Real Madrid. Loro non mi vogliono e per me non è un problema. Vado avanti, sto bene a Dortmund. I club interessati non sono andati avanti nonostante ci fosse un accordo col Borussia per l'addio. Non è successo e io sono felice di essere restato".