Michy Batshuayi è al settimo cielo al Borussia Dortmund. Il centravanti belga ha parlato al tedesco Sporza.



IMPIEGO - "Non sono stato bene al Chelsea, ma qui mi hanno accolto tutti bene, sia i compagni di squadra sia i tifosi. Stare in panchina, entrare e segnare per poi tornare di nuovo in panchina non è facile. Sono ancora giovane, ho bisogno di giocare per migliorare. Qui è perfetto, ho la fiducia di tutti".



FUTURO - "Non so se Conte mi sta montorando, al Chelsea ora sono concentrati su campionato e Champions League. Non sto pensando al mio eventuale ritorno a Londra, per me è importante giocare al meglio con il Borussia Dortmund. Poi vedremo che succederà".