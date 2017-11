Una gara che potrebbe rappresentare la svolta della stagione per entrambe le squadre. Una gara che da sempre rappresenta una sfida a sè stante ricca di incroci storici fra campo e mercato. In Germania sono arrivati perfino a definirla la "gara degli ex" dati i tanti, tantissimi scambi di giocatori, pagati a peso d'oro ma non solo, fra le due squadre. Questo e molto altre è il Der Klassiker che metterà di fronte al Signal Iduna Park (l'ex-Westfalenstadion) il Borussia Dortmund e il Bayern monaco.



Da un lato i gialloneri padroni di casa sono in piena crisi di risultati, ad un passo dall'elminazione in Champions League e senza vittorie in campionato da tre partite. Dall'altro il Bayern che con Heynckes in panchina ha centrato 3 vittorie nelle ultime 3 riprendendosi la vetta della Bundesliga. A dividere le due squadra? Proprio 3 punti, quelli in palio oggi.