Il portiere del Borussia Dortmund, Roman Bürki, in un'intervista al quotidiano tedesco Der Bund ha confessato di non essersi ancora ripreso psicologicamente dall'attentato prima della partita di Champions di martedì contro il Monaco: "Tuttora non riesco a dormire. Quando mi sveglio sono felice di essere a casa mia con la mia famiglia. Non riesco a stare concentrato, non ascolto le notizie sull'accaduto perché voglio stare tranquillo". L'estremo difensore era seduto al fianco di Marc Bartra, unico calciatore ferito.