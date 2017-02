Ousmane Dembele, attaccante del Borussia Dortmund, arrivato in estate dal Rennes, si racconta a Goal.com: "Tutti mi considerano un fenomeno ma posso dire che questo non è assolutamente vero. Il mio primo pensiero va alla squadra, voglio aiutare i miei compagni a raggiungere gli obiettivi prefissati".



Sulla scelta del Borussia Dortmund: "Non mi pento affatto di aver scelto questo club, credo che sia lo step migliore per il proseguo della mia carriera. Qui inoltre ci sono tanti grandi giocatori di qualità. diventa tutto più facile. In Germania sono migliorato sia fisicamente che tatticamente, un ringraziamento va a mister Tuchel, uno bravo di cui sentiremo sicuramente parlare nel prossimo futuro".



Rapporto con Aubameyang: "Lo considero un fratello, mi ha accolto benissimo e per questo lo ringrazio. Quando qualcuno di noi sbaglia in campo c'è sempre chi è pronto a confortarlo, siamo un bel gruppo. Dortmund mina vagante in Champions? A Lisbona abbiamo perso e al ritorno servirà un'impresa, noi ci crediamo. Non dico che vinceremo la Champions ma che sarà difficile eliminarci, questo sì".