Non solo Pierre-Emerick Aubameyang. Secondo quanto rivela la Bild, Neven Subotic e Marc Bartra potrebbero lasciare a gennaio il Borussia Dortmund. Sul serbo, in scadenza a giugno, c'è l'interesse concreto del Saint-Etienne, mentre Bartra è seguito da molti club di Liga e potrebbe tornare in Spagna. L'ex Barcellona non vorrebbe giocare con continuità per guadagnarsi la convocazione della Nazionale spagnola per il Mondiale in Russia e sta spingendo per la cessione.