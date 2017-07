Mario Gotze è pronto a tornare a fare il calciatore. Questo il posto pubblicato su Instagram dall'attaccante del Borussia Dortmund: "Ciao a tutti, a causa di un problema metabolico non ho potuto giocare a calcio. Durante gli ultimi mesi ho affrontato con successo una terapia e ora sono tornato. Domani inizierò il terzo stage del mio programma di recupero. Questo significa che completerò i test e presto inizierò ad allenarmi con la squadra. Ora alcune cose importanti da sapere: per prima cosa, sono orgoglioso dei miei compagni e felice che abbiano portato a casa la Coppa di Germania. Le immagini dei festeggiamenti mi hanno ricordato i primi successi con questo club. In secondo luogo vorrei congratularmi coi miei compagni della Germania per la vittoria della Confederations Cup così come l'Under 21 per il successo nell'Europeo. Voglio anche complimentarmi col mio fratello più piccolo per il successo con l'Under 19, incrocio le dita per te. Ultimo ma non meno importante, grazie ai miei tifosi. I vostri messaggi mi hanno motivato e fatto piacere. Grazie a Watzke e Zorc per avermi supportato in questo difficile periodo. Grazie alla squadra, ai dottori, ai fisioterapisti e a tutti quelli che mi sono stati dietro".