#sk23 #training Un post condiviso da Shinji Kagawa (@sk23.10) in data: Dic 27, 2017 at 5:30 PST

E' polemica in Germania per un video postato dal trequartista giapponesesul proprio profilo instagram. Il centrocampista delha infatti postato un video in cui si allena con un bambino e in cui lo umilila con ben 6 tunnel consecutivi e il commento: "Queste delusioni rafforzano" fra le risate dei presenti e le lacrime del piccolo.