L'amministratore delegato del Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke ha parlato in Germania dell'approdo di Pierre-Emerick Aubameyang all'Arsenal nel corso del mese di gennaio: "Mi dispiace per tutto ciò che è accaduto nell'ultimo mese. Giovedì ho parlato chiaramente con la squadra: chi proverà a fare qualcosa del genere fallirà miseramente. In parole povere, chi proverà a metterci pressione per lasciare la società senza il nostro consenso, non solo non partirà, ma andrà a sedersi in tribuna per il resto della stagione. Abbiamo lasciato andare Aubameyang perché ci eravamo resi conto che nella seconda parte della stagione non avrebbe reso come avrebbe dovuto. Troppe cose ci stavano danneggiando a causa del suo comportamento".