Il Borussia Dortmund offrirà ai suoi giocatori un supporto psicologico per elaborare quanto accaduto martedì sera, con le esplosioni vicino il pullman che stava trasportando la squadra allo stadio in vista della gara col Monaco. "Per me è ancora estremamente difficile parlare di quello che è successo, ma dobbiamo trovare un modo per superare questa storia anche se ancora non sappiamo come - ha spiegato il tecnico dei gialloneri, Thomas Tuchel -. Ognuno dovrà affrontare la cosa a modo suo, nessuno ha vissuto questo attacco esattamente allo stesso modo, alcuni giocatori hanno visto le esplosioni, le impressioni sono state diverse e diversi saranno i modi di lavorare sul trauma". Il Borussia, tra l'altro, è sceso in campo il giorno dopo: "I ragazzi hanno dimostrato carattere e coraggio, ora col tempo ritroveremo il piacere di giocare", ha aggiunto il tecnico.