La stagione 2016/2017 l'ha consacrato definitivamente entrando di diritto nella classifica top attaccanti europei e diversi club sarebbero dunque pronti a fare follie per Pierre-Emerick Aubameyang.



Il Borussia Dortmund, che negli ultimi anni ha pescato bene in Francia, per sostituire il nazionale gabonese sarebbe intenzionato ad acquistare Alexandre Lacazette.La punta francese vicina ai 100 gol in carriera con la maglia del Lione sarebbe pronto al trasferimento.

Su di lui oltre al Borussia Dortmund ci sarebbe l'interesse concreto di Atletico Madrid e Milan.