Il Borussia Dortmund non va oltre un pari a reti inviolate nella prima sfida del 2018. Il club giallonero, che deve fare a meno di Aubameyang, out per motivi disciplinari e sempre più vicino a lasciare il Signal Iduna Park, non riesce a sbloccare il risultato contro il Wolfsburg e deve accontentarsi di un punto.



Al termine della sfida, valevole per il 18° turno di Bundesliga, il capitano del Borussia ed ex difensore di Milan e Genoa, Sokratis Papastathopoulos, ha parlato in esclusiva a Calciomercato.com del suo futuro: "Ho ancora un anno e mezzo di contratto. Ora voglio dare il massimo con questa maglia. Ho tutto il tempo per parlare con la società e decidere cosa fare. Fino ad oggi non c'è stato nessun contatto con il Borussia per il rinnovo". Il calciatore greco non chiude le porte a un possibile ritorno in Serie A: "Italia? Vediamo... Manca tanto al termine della stagione e ho tempo per pensare al mio futuro".



@AleDeFelice24