Il Borussia Dortmund ha pochi giorni di tempo per acquistare l'erede di Ousmane Dembélé, appena passato al Barcellona per 150 milioni tra parte fissa e bonus. I tedeschi, tuttavia, hanno soldi in abbondanza per andare a prendere l'erede del nazionale francese e stando a quanto riporta As il nome in cima alle preferenze della dirigenza del club di Bundes è Julian Draxler, ex obiettivo della Juventus.