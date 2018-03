Edin Dzeko, attaccante di Roma e Bosnia, parla del nuovo corso della nazionale bosniaca: "Ci sono un sacco di nuovi giocatori. Questo è il primo raduno in cui siamo tutti insieme. Ogni partita è importante per la squadra, per il nuovo allenatore e per capire ciò che lui vuole da noi. Le prossime partite amichevoli e la Nations League ci aiuteranno ad avvicinarci alle qualificazioni per il Campionato Europeo. Prosinecki ct? Ci siamo appena incontrati. Non so ancora cosa si aspetti da noi. La cosa più importante è che tutti vengano sani per il raduno. Non siamo una di quelle grandi squadre che hanno molte scelte"