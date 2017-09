Peter Bosz, tecnico del Borussia Dortmund, raccolse l'eredità di de Boer all'Ajax. Ora, l'ex Inter è stato esonerato dal Crystal Palace, e l'olandese lo difende: "È impossibile da credere che ciò sia accaduto dopo solo quattro giornate, davvero non capisco. Purtroppo non è l’unico caso in Premier League. Non conosco tutti i dettagli, ma mi sembra davvero preso. Se si vuole cambiare qualcosa, ed è questo ciò che si attendevano da lui, è bizarro prendere un provvedimento del genere dopo quattro gare".