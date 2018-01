Per Lucas Boyé al Verona manca solo l'ok di Walter Mazzarri. Secondo Hellas1903.it infatti c'è già l'intesa di massima tra il ds Filippo Fusco e il Torino per regalare a Fabio Pecchia l'attaccante argentino in prestito fino a fine stagione. L'operazione avrebbe subito un rallentamento proprio per il cambio in corsa sulla panchina granata.