La trattativa è partita. Ma passi avanti non ce ne sono ancora. Anzi, prosegue il braccio di ferro tra Lazio e Juve per Keita. L'offerta della Juve è pervenuta nella capitale, 20 milioni di euro per l'attaccante classe '95 che oggi ha giocato e segnato nell'ultima amichevole disputata dal gruppo di Simone Inzaghi. Un primo passo ufficiale che non è bastato per accelerare l'approdo alle cose formali di stampo fassoniano. L'offerta è stata infatti rifiutata da parte della Lazio, che ha ribadito la stessa richiesta di sempre senza compiere alcun passo verso la posizione dei bianconeri: arrivati ad inizio agosto, la valutazione per strappare Keita al club di appartenenza rimane ferma a 30 milioni. Identica quindi la distanza tra le parti, ferma la rispettiva posizione: a metà strada ci si potrebbe incontrare, né Juve né Lazio per ora sembrano disposte a compiere passi in avanti nonostante l'apertura della scorsa settimana. Da più parti trapela la convinzione che a 25 Lotito possa alzare bandiera bianca, ma con il tempo che gioca in questo caso a proprio favore ecco che è la Juve a non voler cedere.

LOTITO VUOLE L'ASTA – Milan, poi Inter e ora Napoli. Senza scomodare la maxi offerta del West Ham nemmeno presa in considerazione da Keita e il suo entourage, è la Lazio che sta cercando di spingere il giocatore possibilmente lontano da Torino. Fin qui senza successo. Reali o presunti che siano i rilanci di altri club, sicuramente interessati al giocatore ma non intenzionati a partecipare ad un'asta che senza successo sta provando a lanciare Lotito, sulla volontà del giocatore e sulla necessità della Lazio di non lasciarsi scappare Keita a parametro zero si basa la tattica di una Juve che ritiene di essere sempre più in posizione di forza in questa occasione. Un bluff o poco più quella della Lazio, è quanto sembra emergere dalla strategia bianconera: che rimane d'attesa dopo aver fatto la prima mossa, destinata a restare anche l'unica fino a quando non sarà Lotito ad abbassare le pretese. Non l'ultima, ma per il momento non si intravede l'intenzione da parte della Juve di andare oltre quei 20 milioni offerti negli scorsi giorni: almeno fino a quando la richiesta resterà ferma sui 30 milioni ritenuti fuori mercato dai bianconeri.



@NicolaBalice