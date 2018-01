Claudio Brachino, direttore di Tgcom24 dedica il suo editoriale al campionato di Serie A e alle polemiche legate all’utilizzo del VAR: "Chissà perché le polemiche sul VAR sono sempre legate alle partite della Juve. Io sono a favore dell'uso della tecnologia, può dare valore e giustizia al nostro campionato. Tuttavia il VAR va consultato non in maniera discrezioni ma con certi principi e certe regole. Lotta scudetto? Napoli-Juve sempre più in testa da sole ma c'è da dire che le società ora stanno correndo ai ripari e il Napoli deve rinforzarsi per essere competitivi nella seconda parte della stagione. Il Napoli ha battuto 2-0 il Verona, la Juve ha tenuto il passo vincendo su un campo difficile, non senza polemiche che riguardano per l'ennesima volta proprio il VAR.”