Si è ritirato dalla Nazionale due anni fa, ma Zlatan Ibrahimovic non esclude di tornare per i Mondiali. L’attaccante svedese, appena passato ai Los Angeles Galaxy, lascia la porta aperta alla nazionale e si guadagna un posto sulle lavagne dei bookmaker. Poco importa se l’intenzione del ct Andersson è quella di non contattarlo: sul tabellone Matchpoint la convocazione di Ibrahimovic si gioca a 2,00, quota che promette di scendere nelle prossime settimane e di raggiungere il “no” che al momento è avanti a 1,72. Con Ibra in campo, la Svezia guadagnerebbe forse qualche chance in più di conquistare la seconda fase: al momento, la qualificazione agli ottavi di finale dal gruppo F si gioca a 2,40, alle spalle di Germania (1,05) e Messico (2,00) e davanti alla Corea del Sud (3,50).