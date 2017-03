Oltre ad un possibile futuro di Allegri sulla panchina blaugrana, il direttore sportivo internazionale del Barcellona Ariedo Braida ha parlato a Radio Rai della possibile rimonta sul Paris Saint Germain in Champions e di Milan: "Il Barcellona ha perso quattro a zero ed è difficilissimo recuperare ma con Messi tutto è possibile, abbiamo tutti l’illusione di potercela fare. Diciamo che se fossi un tifoso, comprerei il biglietto. All’andata è stata una serataccia iniziata male e finita peggio, non è che il Barcellona fosse una big prima di Parigi e ora sia peggiorata. Sono dell’idea che il Barca sia ancora la miglior squadra del mondo ma c’è la volontà di provare a rimontare. In passato la squadra ha fatto rimonte incredibili".



Braida ha poi aggiunto: "Sarri? A Barcellona tifano per lui contro il Real Madrid, il Napoli ha buone possibilità. Deulofeu è un buon giocatore ma si sa che nel calcio d’oggi bastano poche partite per passare dalle stelle alle stalle e viceversa, sono comunque contento che sia emerso al Milan e stia facendo bene. Ho i rossoneri nel cuore, ma al Barcellona sto bene. Mi auguro che resti Berlusconi, spero che le grandi squadre restino agli imprenditori italiani".