E' intervenuto a "Radio Anch'io Lo Sport", su Radio Rai, il ds internazionale del Barcellona Ariedo Braida, che ha fatto il punto sul mercato dei blaugrana: "Messi è un campione assoluto, uno che sposta gli equilibri, è unico, un grandissimo campione, ed ha Barcellona nel cuore, non penso si muoverà da lì. Ma in questo mercato tutto è possibile, il denaro sembra non abbia più valore. Ci sono club per i quali pagare 100 o 200 o 300 non cambia. Possono fare cose che inflazionano il mercato. E' importante cercare di calmierare il mercato, le autorità hanno bisogno di trovare una soluzione, si parla tanto di fair play finanziario ma non si capisce dove sta. Tutti i giocatori oggi sono sopravvalutati. I procuratori? Il loro potere oggi è esagerato".