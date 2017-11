Massimo Brambati, ex difensore di Torino e Bari (oltre che della nazionale olimpica '84), oggi procuratore, ha rivelato un particolare privato relativo alle mancate dimissioni di Ventura. Nel corso della trasmissione 'Il Processo di Biscardi', in onda su Sette Gold ieri sera, l'ex collaboratore di Moggi alla Juve ha raccontato: "Sto divorziando e il mio avvocato è lo stesso della ex moglie di Ventura, che si sta a sua volta separando. Vi garantisco che il ct ha bisogno di soldi...".



Le mancate dimissioni di Ventura continuano a far discutere e da più parti vengono sollevate critiche in merito alla sua scelta di rimanere al proprio posto, decisione determinata evidentemente da questioni economiche (il suo contratto scade nel 2018, si sarebbe prolungato fino al 2020 solo in caso di qualificazione ai Mondiali). Brambati dà la sua interpretazione sui motivi dell'atteggiamento del ct.