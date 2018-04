Giovanni Branchini, noto agente di calciatori, è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay nel corso della trasmissione Deejay Football Club, dicendo la sua sul prossimo commissario tecnico: "Mi sembra che qualche difficoltà ci sia. L’incontro con Ancelotti avrebbe dovuto restare segreto e invece è uscito e queste non sono mai cose positive. In ogni caso penso che Carlo abbia sempre avuto una posizione piuttosto netta di chiusura in merito alla possibilità di ricoprire il ruolo di commissario tecnico, ma soprattutto che fa rabbia vedere come si pensi al problema del ct come il principale. Nessuno ha la bacchetta magica e comunque ci sono tante altre priorità cui pensare. In questo momento dobbiamo solo pensare a risalire e a evitare di retrocedere ulteriormente. Se devo fare un nome dico Ranieri, che sarebbe la persona giusta in questo momento e che ha sempre mostrato entusiasmo verso questo ruolo".



SULLA CORSA SCUDETTO - "Mi fa specie vedere come si riconduca tutto a una presunta tattica sbagliata e troppo difensivista di Allegri. In certi momenti della stagione sono i campioni che ti devono far vincere le partite: magari qualche anno fa Buffon non avrebbe mandato in angolo il tiro di Callejon, il Napoli non avrebbe segnato e oggi si direbbe che Allegri ha indovinato tutto…".