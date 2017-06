Julian Brandt, accostato anche all'Inter, ha rilasciato un'intervista al Morgen Post nella quale ha espresso parole sulle proprie intenzioni future: "Io voglio giocare, voglio far parte della spedizione tedesca al Mondiale russo. Non ho paura di buttarmi in nuove avventure, ma ho sempre seguito il mio istinto. E il mio istinto ora mi dice che è meglio rimanere al Bayer. Non mi interessano i titoli o la possibilità di guadagnare dieci milioni di Euro. Per adesso sono interessato solo alla mia crescita calcistica. E non sono certo un tipo che se la svigna facilmente. Al Bayer Leverkusen io non ho ancora finito, questo è un club che può fare grandi cose. Per me non è facile dire ciao e goodbye (usa proprio questi termini, ndr)".