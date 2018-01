L'ex attaccante dell'Udinese e attuale manager del Botafogo Warley è stato accoltellato dopo una rapina: soccorso da un amico, è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Il brasiliano è stato vittima di una rapina nel Bairro de Manaíra, a João Pessoa, dove vive con la sua famiglia, all'alba di venerdì, e gli sono state inferte 2 coltellate sulla schiena. Secondo quanto riporta 'O Globo', dopo il grave fatto, Warley è stato soccorso da un amico e trasportato in auto nel nosocomio, dove ha già subito un intervento chirurgico e attualmente si trova in condizioni critiche nel reparto di terapia intensiva.