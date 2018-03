Alisson, portiere della Roma e del Brasile, parla al sito ufficiale dell CBF in vista della sfida con la Russia e Germania: "Sembra che il Mondiale sia già ufficialmente iniziato. Abbiamo l'opportunità di essere nelle città in cui si disputerà la Coppa e di sperimentare già il clima contro i padroni di casa. È molto importante per mostrare a Tite quello che stiamo facendo con i nostri club e in generale per la nostra preparazione ai Mondiali".