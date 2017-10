Você nos #BastidoresdaSeleção! Recuperação já começou para os jogadores na Bolívia. A galera deu o gás mesmo na altitude! pic.twitter.com/APUuVaCtYz — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 5 ottobre 2017

Anche per dei campioni comee compagni,non è affatto semplice. Nella giornata di ieri allo stadio Hernando Siles a La Paz, contro la, i giocatori delfinita la partita, hanno dovuto usare delle. Questo perchè a queste alture l'ossigeno è rarefatto e gli avversari, non abituati, possono soffrire per difficoltà respiratorie, malessere e conati di vomito., molte le occasioni da gol sprecate dai brasiliani, da sottolineare due salvataggi sulla linea dei boliviani su due tiri di Neymar. Non contava molto per la qualificazione dato che la nazionale verdeoro è già qualificata, mentre la Bolivia è già matematicamente eliminata.